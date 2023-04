Nonostante la risoluzione di FdI il 'punto nascite' della provincia sarà uno solo e quasi certamente a Sanremo

Il punto nascite della provincia di Imperia sarà uno solo e, con ogni probabilità sarà a Sanremo. Nulla di ufficiale, sia chiaro, ma sono i ‘rumors’ che girano a livello politico e sanitario anche in funzione del ‘Piano’ che la Regione ha inviato a Roma e che, a breve, dovrà rientrare con le possibili valutazioni del Ministero della Sanità.

Proprio ieri, invece, era emersa la possibilità di mantenere due punti nascita. In attesa della riapertura del reparto all’ospedale di Sanremo (al momento c’è solo quello di Imperia) e sempre pensando al futuro ospedale unico, la Commissione Affari Sociali della Camera ha infatti approvato la risoluzione sui punti nascita, approvando all'unanimità la risoluzione presentata da Fratelli d'Italia, che prevede di tutelare e incrementare i punti nascita anche nelle strutture ospedaliere con attività inferiori ai 500 parti annui.

Chiaramente la risoluzione seguirà l’iter parlamentare e al momento vede un chiaro e preciso indirizzo politico, secondo il quale bisognerebbe rivedere i parametri per mantenere vivi i ‘Punti Nascite’. Il problema vero che, però, potrebbe far propendere a mantenere attiva la prima idea del singolo punto, riguarda la cronica carenza di medici che, di fatto, blocca la possibilità di averne due.

Una situazione che riguarda non solo i reparti di Ginecologia ed Ostetricia, ma un po’ tutta la sanità della nostra provincia (e anche in tutta Italia). C’è poi il nodo legato all’ospedale unico di Taggia che, ovviamente, sarà il futuro nosocomio con il punto nascita provinciale. Al momento si attende il ritorno del Piano Socio Sanitario, per i suoi ultimi passaggi regionali, compresa l’approvazione in Consiglio.