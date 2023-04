Ventimiglia verso le amministrative, Gaetano Scullino a Lega e Forza Italia: "Si dica la verità"

"Alla scorsa tornata Forza Italia non riusciva neppure a chiudere la lista, perciò l’abbiamo aiutata e sostenuta. Dopo la vittoria il partito era rappresentato dai consiglieri De Villa e D’Andrea. Con la nuova rappresentanza locale di Forza Italia De Villa e D’Andrea hanno abbandonato il partito ed aderito a Cambiamo, mentre ora hanno preso strade separate e diverse. Nel corso di una riunione tenutasi presso la sede della Lega, il nuovo segretario locale di Forza Italia ha chiesto di revocare l’assessore De Villa e di nominare sé stesso od una persona a lui gradita. Non l’ho fatto, perché, a differenza di altri, non dimentico chi mi ha sostenuto. A quel punto Forza Italia, che era stata ben felice di vincere le elezioni e, sino all’uscita di De Villa e D’Andrea, anche di partecipare alle decisioni, ha dichiarato di abbandonare la maggioranza. In quel momento Forza Italia era già priva di rappresentanti in Consiglio, perciò non ha avuto neppure la possibilità di recarsi di nascosto dal Notaio, insieme all’opposizione" - dice il candidato sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino replicando alle affermazioni di Forza Italia e della Lega.

"Comprendiamo la difficoltà di replicare sulle idee e la conseguente necessità di attaccare l’avversario, ma almeno si dica la verità! Forza Italia o, meglio, l’attuale rappresentanza locale di quel partito, addirittura riporta notizie contrarie a quelle emerse in conferenza stampa in merito al mercato coperto. Invitiamo chiunque voglia rivolgere opinioni e critiche ad argomentare le proprie opinioni ed informarsi, perché Ventimiglia merita la verità" - sottolinea Scullino - "Mi rendo conto che il sostegno che stiamo riscuotendo inizia a spaventare. Abbiamo scelto Ventimiglia e faremo la nostra strada. Fare il bene della città sarà molto più facile senza le zavorre del passato".