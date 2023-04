Ventimiglia: non si placa la querelle Scullino-Forza Italia, gli azzurri "Sta annaspando, ma non esageri"

“Capiamo che l'ex primo cittadino annaspi, ma ora sta esagerando. In primo luogo ricordi che lei si è sempre dichiarato ‘Civico’ ma ha sempre tentato di manovrare i partiti, cercando di svuotarli da dentro per garantirsi la tenuta della sua amministrazione. Ricordi però che tutte le sue ‘fortune’ ed incarichi li deve alla politica”.

Non si placa il ‘botta e risposta’ tra Gaetano Scullino (QUI) e Forza Italia, entrambi già molto ‘caldi’ in previsione delle elezioni Amministrative di metà maggio a Ventimiglia. “A causa di divergenza di vedute – proseguono gli ‘azzurri’ - tra la segreteria cittadina e i rappresentanti in amministrazione, noi esponenti provinciali, di concerto con i responsabili regionali, avevamo deciso per un cambio di passo. È si vero che avevamo proposto di sostituire l'allora assessore in quota Forza Italia, ma nessuno dei componenti del nostro direttivo avrebbe voluto avere a che fare con lei, tantomeno il nostro commissario cittadino che la conosceva sin troppo bene”.

“L'operato del nostro segretario cittadino riscuote la piena fiducia ed appoggio da parte di noi dirigenti provinciali - dichiara Gabriele Amarella - per cui i suoi futili e sterili attacchi dimostrano che la strada intrapresa è quella giusta, dato che, ad oggi, la lista di Forza Italia non ha avuto bisogno di essere chiusa con l'aiuto di nessuno; anzi, alcuni sono rimasti fuori. La campagna elettorale è ormai alle porte, si preoccupi di chiudere le sue di liste”.