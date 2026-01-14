Genova, giornata di studi su trasparenza, difensori civici e intelligenza artificiale nella Sala “Liguri nel mondo”

Domani, giovedì 15 gennaio dalle 9 alle 13, nella Sala Liguri nel mondo, in via Fieschi 15, a Genova, si svolgerà l’incontro sul tema “Trasparenza, difensori civici, accesso civico e supporto dell’intelligenza artificiale”.

Aprirà la giornata di studi il presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa Stefano Balleari. Il difensore civico della Regione Liguria Francesco Cozzi approfondirà il tema della tutela del cittadino e dell’accesso civico, sui vantaggi e i rischi dei nuovi modelli di Intelligenza Artificiale e, a questo proposito, il reato specifico previsto dalla legge 132 del 2025.

Partecipano, fra gli altri, il presidente di CoReCom Liguria Manfredi Maglio, il coordinatore nazionale dei difensori civici delle regioni Marino Fardelli, il consigliere regionale Rocco Invernizzi, il consigliere regionale e vicepresidente della VI Commissione antimafia Veronica Russo, il consigliere comunale Martina Caputo e il direttore di Anci Liguria Pierluigi Vinai.

Sono previsti anche i contributi di rappresentanti dell’Ordine degli avvocati di Genova, dell’Università di Genova e delle associazioni dei consumatori.

L’iniziativa rientra fra le celebrazioni per il 20 esimo anniversario dello Statuto della Regione Liguria.