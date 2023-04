Il 13 aprile, facile escursione nei boschi che circondano San Romolo a cura del CAI

Giovedì 13 aprile si svolgerà la terza gita a cura della sezione CAI di Sanremo del calendario escursionistico Senior, una facile escursione nei boschi che circondano San Romolo, nell’entroterra sanremese. Ritrovo alle ore 9.45 presso il prato di San Romolo.

Per informazioni potete rivolgervi al responsabile della gita, Bruno Parodi (parodibruno54@gmail.com, 333 5901304) o direttamente alla sede tramite mail o chiamando in orario di apertura. Trovate i dettagli nella locandina allegata.



I dettagli a questo link

Il CAI informa anche che sono aperte le iscrizioni per la gita in Valle delle Meraviglie (24-25 giugno) e per l'Anello nelle Marittime intorno al Monte Gelàs (22-24 luglio). Per iscriversi è necessario contattare la sede o il responsabile delle gite, Giacomo Bellini (3391331162), e versare la caparra (in contanti in sede o mediante bonifico, si prega di inviarne copia a info@caisanremo.it):

- 20 euro per la gita in Valle delle Meraviglie (20 posti disponibili)

- 35 euro per la gita intorno al Gelàs (25 posti disponibili).

L'iscrizione si intende completata solo dietro versamento della caparra.