Bordighera, nel Beodo passeggiata all’insegna del benessere e della salute (Foto)

Verrà organizzata, domenica 7 maggio, una passeggiata all’insegna del benessere e della salute nel Beodo, nel vallone del Sasso, a Bordighera.

Il ritrovo dell’evento, organizzato dall’Associazione Cuore in movimento con la collaborazione della delegazione Fai (Fondo per l’Ambiente Italiano) di Imperia, sarà alle 10 al parcheggio di Bordighera alta, la spianata sopra capo Ampelio. “Un'occasione per imparare a conoscere la storia e la cultura dei nostri magnifici borghi liguri" - fanno sapere gli organizzatori.

"È una camminata nel Beodo nel vallone del Sasso. La prima parte del percorso è facile e quasi pianeggiante, lungo il palmeto e pertanto è adatta ai più. Dal ponte dell’autostrada ci si inoltra poi lungo il rio in un boschetto. Per arrivare sino al borgo di Sasso bisogna affrontare un sentiero in salita di circa 500 m. Vi sarà poi una visita al palmeto storico e al giardino di Irene Brin a Sasso” - spiegano gli organizzatori - “Sono raccomandate calzature adeguate al percorso, preferibilmente da trekking. È gradita ma non obbligatoria la conferma di partecipazione sul sito www.cuoreinmovimento.it dove si potranno chiedere anche ulteriori informazioni sull’evento”.