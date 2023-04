Montalto Carpasio: aveva diffamato il Sindaco Bianchi, risarcimento in beneficenza da 100 euro e scuse dal Consigliere Lupano

Il Sindaco di Montalto Carpasio, Mariano Bianchi, ha querelato e portato di fronte al Giudice di Pace, il consigliere di opposizione Davide Lupano Davide, per diffamazione.

I fatti risalgono al novembre del 2021, per una affermazione del Consigliere in una istanza di accesso agli atti, diretta al Comune di Montalto Carpasio e trasmessa, per conoscenza, alla Prefettura di Imperia. Nel documento Lupano affermava, infatti, che il Sindaco avrebbe indotto gli Ispettori della Polizia Provinciale a soprassedere a specifiche verifiche e li avrebbe esonerati dal dover comminare eventuali sanzioni circa alcune irregolarità sulla segnaletica di un Passo Carraio. “Fatti assolutamente non veri” ha affermato il primo cittadino.

Nel corso dell’udienza, celebrata lunedì scorso, il consigliere di opposizione Lupano ha presentato formalmente le proprie scuse al Sindaco Mariano Bianchi, impegnandosi ad effettuare un versamento ad un ente benefico quale risarcimento simbolico di 100 euro, specificando di non aver voluto in alcun modo diffamare il signor Sindaco. Il primo cittadino ha accettato le scuse suddette mettendo la parola fine al contenzioso.