Freddo intenso anche nella nostra provincia: domani una perturbazione ma interesserà solo il Levante

Freddo praticamente invernale quello che si sta vivendo anche nella nostra provincia da alcune ora, con temperature rigidissime, soprattutto in montagna. Il classico ‘colpo di coda’ dell’inverno, che andrà avanti ancora un paio di giorni e, successivamente, le temperature torneranno nella media stagionale.

Unico e cronico problema, l’assenza di precipitazioni che purtroppo non si vedono nemmeno all’orizzonte. Temperature all’ingiù e molte località montante che stanotte hanno visto la colonnina di mercurio sotto lo zero. La più bassa a Col di Nava dove ha raggiunto i -3,5, seguita da vicino da Poggio Fearza a -3,3. Colle Belenda, subito sopra Pigna, ha fatto segnare -1,7 e Verdeggia -1,2. Sotto zero anche Pieve di Teco con -1,1 e Gouta ad Apricale con -0,3.

Poco sopra lo zero Triora con 0,3 e Rocchetta Nervina con 0,8. A seguire: Borgomaro 1,4, Colle d’Oggia 2,3, Pigna 2,5, Bajardo 2,7, Dolceacqua 3,2, Dolcedo 3,4, Airole 3,6, Pornassio 4, Pontedassio 4,5, Ranzo 4,8, Seborga 5,3, Diano Castello 6, Ventimiglia 7,6, Imperia 8,5 e Sanremo con 9,6 è risultata la minima più elevata.

Nel corso della mattinata le temperature sono ovviamente salite e, verso le 11.30 solo Poggio Fearza era a zero gradi, con le altre sempre molto fredde, in particolare nell’entroterra. Sulla costa è Diano Marina a far segnare quella più elevata con 14,2 mentre Sanremo è a 13,2 e Imperia a 12,3.

Come detto quest’oggi il freddo rimarrà intenso ed è previsto, per domani, un aumento dell'instabilità per il veloce transito di una perturbazione da Nord-Ovest. Ma, attenzione, purtroppo le precipitazioni sono al momento previste solo per il Levante della regione e sarà quindi esclusa la nostra provincia. Nelle zone interessate sono anche previste nevicate sopra i 1.000 metri. Tornerà a spirare il vento, tra i 40 e i 50 km/h.

Le temperature minime di domani scenderanno ancora, mentre le massime rimarranno stazionarie. Lieve aumento da domenica, in estensione per la prossima settimana. Il caldo primaverile ‘vero’, arriverà solo a fine mese.