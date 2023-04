Dolceacqua, "Emergenza Val Nervia Odv" organizza una manifestazione di informazione sanitaria

L'associazione ambulanze veterinarie "Emergenza Val Nervia Odv" organizza, questa sera alle 20.15, a Dolceacqua una manifestazione di informazione sanitaria che andrà in scena nella sala polivalente.

“La manifestazione di informazione sanitaria, che si terrà nella sala polivalente (entrata dal parcheggio San Filippo), sarà della durata di circa 40 minuti e alla fine sua conclusione verrà offerto un piccolo rinfresco” - fanno sapere gli organizzatori di ambulanze veterinarie "Emergenza Val Nervia ODV" - “Il nostro obiettivo è cercare di trovare un minimo di 15 coppie per questa serata in modo da poter ricevere un contributo di 300 euro che servirà per l’acquisto di dispositivi di emergenza per le nostre ambulanze veterinarie”.

“Vi chiediamo di partecipare a questa serata per aiutarci a ricevere questo assegno” - sottolineano - “Noi viviamo solamente di donazioni. Grazie a tutti quelli che parteciperanno”.