La 'Voce dei professionisti' al corso Geometri CAT dell'Istituto Fermi di Ventimiglia

Immergersi nel mondo del lavoro per una mattina attraverso la voce dei professionisti del settore dell’edilizia: ecco l’obiettivo del progetto omonimo che si sta svolgendo al corso Geometri-CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio), fortemente voluto dai docenti del corso CAT e dalla dirigente scolastica Dott.ssa Antonella Costanza.

Il 28 marzo scorso il Prof. Domenico Sguerso, docente di topografia alla Facoltà di Ingegneria di Genova ha presentato il piano di studi e le caratteristiche del corso di Laurea Triennale, corrispondente nella classificazione europea al livello 6. Si tratta di una Laurea che ha un valore aggiunto in più rispetto ad altre, essa è infatti abilitante alla professione (consente cioè di iscriversi ai collegi ed esercitare la libera professione di Perito Edile e di Geometra).

Inoltre, pur essendo un corso di soli tre anni, è una laurea a tutti gli effetti, che consente l’accesso nelle pubbliche amministrazioni al livello impiegatizio D, corrispondente al ruolo da dirigente (avendo invece come titolo di studio il solo diploma non si può andare oltre il livello C). Secondo la normativa vigente, in particolare il DM446/2020, si tratta di una Laurea ad orientamento professionale, denominata ufficialmente Laurea nelle 'Professioni tecniche per l’edilizia e il territorio', con 180 CFU (Crediti Formativi Universitari).

E’ previsto un numero massimo di 40 iscritti, che saranno accettati previo svolgimento di un test di ammissione. E’ possibile svolgere una simulazione del test nella giornata del 14 aprile 2023, iscrivendosi online sulla pagina web Unige. Questo corso di laurea ha delle specificità diverse da altri corsi triennali, prevede infatti:

- attività laboratoriali da sviluppare con aziende ed enti pubblici (per circa metà anno)

- 1.200 ore di Tirocinio (corrispondenti ad un anno)

Le attività sono organizzate su bimestri, per cadenzare l’iter in modo omogeneo, alternando le lezioni alle attività laboratoriali. Per calare questo corso nella realtà lavorativa sono previste Collaborazione con ARPA LIGURIA, attività legate ai BIM (BIM è l’acronimo di Building Information Modeling e indica il sistema informativo digitale della costruzione composto dal modello 3D integrato con i dati fisici, prestazionali e funzionali dell'edificio) ed alla piattaforma Webuild.

Interessantissimo anche l’intervento del Geometra Giangrandi di La Spezia, coordinatore UNIGE del corso 'Tecnologie per edilizia e territorio' ed esperto di valutazioni immobiliari e grande sostenitore del nuovo corso di Laurea presentato, che ha presentato le specificità del corso dal punto di vista del professionista. Hanno partecipato all’incontro le classi 3a G, 4a G e 5a G del corso Geometri CAT (Costruzioni, ambiente e Territorio) dell’Istituto Tecnico Fermi di Ventimiglia ed i docenti delle classi, sempre in prima linea per orientare al meglio gli studenti ed aprire nuovi orizzonti per il loro futuro oltre il diploma.