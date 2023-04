Sanremo: 'Melodie per l’anima: corde pizzicate tra Otto e Novecento', concerto Mandolinistico alla Chiesa Valdese

La sezione sanremese della SIDEF – Società Italiana dei Francesisti invita la cittadinanza ad uno speciale concerto intitolato “Melodie per l’anima: corde pizzicate tra Otto e Novecento”, ospitato nella Chiesa Valdese di Via Roma. Alle ore 16.30 di domani, mercoledì 5 aprile, il Duo Pizzicante presenterà un bel programma di musiche appositamente scritte per mandolino e chitarra. Dal primo Ottocento di Filippo Gragnani, autore di tre bei “Notturni”, il repertorio si estende ai primi del Novecento con brani strumentali di carattere meditativo o ricreativo, quali elegie, serenate, musiche di carattere di autori a suo tempo celebri per la cultura mandolinistica, quella incoraggiata dalla Regina Margherita di Savoia in tutta Italia.

Il Duo Pizzicante è composto da Freddy Colt, reduce da un trionfale concerto swing al Teatro del Casinò e ora impegnato in un repertorio completamente diverso, nelle vesti di mandolinista; e dal bravo chitarrista sanremese Davide Frassoni, ventitreenne, che si sta specializzando in chitarra classica al Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Il Duo è attivo da diversi anni e ha già partecipato a rassegne di musica cameristica nel Ponente Ligure e diversi eventi di carattere rievocativo. Il maestro Freddy Colt illustrerà il concerto con notizie storiche e musicologiche sulle melodie in programma.

Come annuncia la fiduciaria della Sezione di Sanremo, prof.ssa Graziella Ferrari, “Il programma culturale della SIDEF proseguirà il prossimo 16 aprile con una conferenza dell’avvocato Luca Fucini, Console Onorario di Francia per la Provincia di Imperia, che si terrà nel salone del Museo Civico di Palazzo Nota, sul tema “I Calvino e la Punta di Francia”. Le nostre iniziative sono sempre volte alla condivisione tra cultura francese e cultura italiana”. La cittadinanza è invitata ad intervenire.