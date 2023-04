Dolcedo: allestito nella chiesa di San Tommaso Apostolo il 'Presepe Pasquale' (Foto)

A Dolcedo nella chiesa di San Tommaso Apostolo è stato allestito il Presepe Pasquale. L'idea di Don Carmelo Licciardello, realizzata per la prima volta tre anni or sono, si è evoluta quest'anno in forme nuove col contributo di Stefano Cassiano e Willem Renders.

Pur non essendo una tradizione popolare come quella del presepe natalizio, il presepe pasquale ha origini antiche nel secolo XVIII e, dopo un periodo di declino, è stato rivalutato negli ultimi anni con tante realizzazioni artistiche sparse in Italia e in Europa. Se il presepe natalizio suscita tanta tenerezza per il Figlio di Dio che si fa uomo nella povertà più assoluta, il presepe pasquale invita a considerare quanto Gesù ha sofferto per la salvezza dell'umanità, diventa occasione per meditare sulla sua Passione e suscita il desiderio e l'impegno di essere autentici seguaci di Gesù nella via della croce.

Il Presepe Pasquale di Dolcedo presenta tredici scene ognuna curata nei singoli dettagli. Per esempio la scena dell'Ultima Cena è collocata in una casa strutturata ad archi che quasi apre un sipario al secondo piano sulla tavola, intorno alla quale gli apostoli, raggruppati a tre alla maniera leonardesca, dimostrano attenzione all'importanza del momento. Non mancano particolari rappresentati con cura come la tovaglia impreziosita da ricami e frange.

Altri dettagli sono ben caratterizzati in altre scene, come per esempio il gallo per il rinnegamento di Pietro, o l'albero col cappio e la borsa dei trenta denari per il tradimento di Giuda, o ancora la pergamena col nome di Dio in ebraico e gli effetti luminosi per scena della crocifissione.

Le tredici scene sono le seguenti: il Battesimo di Gesù, le tentazioni, l'ingresso a Gerusalemme, l'ultima cena, Gesù nell'orto degli ulivi, il giudizio di Pilato, la flagellazione, la coronazione di spine, l'incontro con la Madonna, l'incontro con la Veronica, la crocifissione, la deposizione dalla croce e il sepolcro aperto. La scena della Risurrezione con la pietra rotolata sarà inserita il giorno di Pasqua.

Il Presepe Pasquale è visitabile tutti i giorni negli orari di apertura della chiesa dalle 8 alle 19.