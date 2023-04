Stati Generali della Partecipazione, trasferta a Genova per il Consiglio comunale dei ragazzi di Vallecrosia (Foto)

Trasferta a Genova per il Consiglio comunale dei ragazzi di Vallecrosia. Nella giornata odierna i ragazzi dell'istituto comprensivo Andrea Doria stanno partecipando, accompagnati dall’assessore di Vallecrosia con delega alla Scuola, allo Sport, alle Politiche Familiari e alle Politiche Giovanili Pino Ierace, agli Stati Generali della Partecipazione in Liguria. L’evento rappresenta un importante momento di ascolto delle nuove generazioni, promosso tutti gli anni, a partire dal 2011, dal Coordinamento per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza - Pidida Liguria in collaborazione con altre realtà.

Un’occasione unica per i ragazzi di Vallecrosia per conoscere, confrontarsi e scambiare idee e progetti sul tema dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza con ragazzi provenienti da tutta la Liguria ma anche per poter presentare il loro progetto per la salvaguardia dell’ambiente: contenitori per la raccolta degli avanzi e la realizzazione del compost, oltre alla distribuzione di bottigliette riutilizzabili in alluminio per gli alunni del plesso scolastico e al posizionamento di un distributore di acqua pubblica filtrata nel cortile della scuola. “Oggi con grande gioia ed entusiasmo partecipo con il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Vallecrosia agli Stati Generali della Partecipazione in Liguria, promosso dal Coordinamento ligure per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Vi sono i consigli comunali di tutta la Liguria. Ci sono, infatti, più di 400 ragazzi. Siamo nella sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale a Genova" - fa sapere l’assessore di Vallecrosia Pino Ierace - “E’ la prima uscita del neoeletto consiglio comunale dei ragazzi di Vallecrosia. Un’occasione per condividere con gli altri consigli comunali idee e progetti per la salvaguardia dell'ambiente. Il progetto dei nostri ragazzi invita a un consumo consapevole nella scelta dei prodotti a km zero, una scelta eco ambientale che non dipende solo dal riciclo dei materiali ma soprattutto da un acquisto consapevole. È una bella esperienza”.

“Un ringraziamento va alle insegnanti Muratore, Camperi e Nativi che coordinano questo importante progetto di educazione civica" - sottolinea l’assessore di Vallecrosia Ierace - “Un ringraziamento va ai nostri funzionari Boido e Benincasa per il loro continuo impegno verso la nostra scuola. Un invito a noi dell'amministrazione Armando Biasi a continuare sulla strada dell'ecologia”.

Durante la giornata i 22 gruppi, provenienti da tutta la Liguria, progetteranno anche una campagna informativa e di sensibilizzazione sui diritti per il 35esimo anniversario della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (20 novembre 2024).