Sanremo: in occasione del 'Pride' di sabato prossimo la 'Piazzetta dei Diritti' della Cgil si colora di arcobaleno

La Camera del lavoro di Imperia, da sempre in prima fila nelle battaglie contro le discriminazioni, per i diritti civili, l’uguaglianza e la libertà delle persone, aderisce e partecipa alle iniziative del Sanremo Pride 2023, che culmineranno con la manifestazione di sabato prossimo.

Per questo la vetrina della nostra 'Piazzetta dei Diritti', sede della Camera del Lavoro di Sanremo si colora di arcobaleno, un segnale visivo chiaro e nello stesso tempo gioioso, per la costruzione di una società culturalmente libera da ogni pregiudizio e contro la solitudine provocata e la marginalizzazione.

"È altresì necessario proseguire nell’impegno - dice la Cgil - sul terreno culturale e su quello politico, perché si faccia in fretta quanto ancora non è stato fatto, in primo luogo per contrastare il fenomeno della violenza omofoba, come chiede da tempo il movimento Lgbtq+".