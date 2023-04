Prelà: Lupo avvistato a cento metri dalle abitazioni in località Villatalla, le raccomandazioni del sindaco Gandolfi

Un lupo a meno di cento metri dal centro abitato di Villatalla, frazione di Prelà. Come avvenuto in altri casi nell’immediato entroterra, è stato avvistato da una residente verso la mezzanotte di sabato scorso e la donna ha subito avvertito anche il Sindaco del piccolo centro.

Il primo cittadino, Mattia Gandolfi, ha chiesto ai residenti di prestare la massima attenzione, soprattutto ai proprietari di animali quando li portano a spasso. Come per il problema cinghiali, il Sindaco ha chiesto ai cittadini di non lasciare l’immondizia per il ‘porta a porta’ la sera prima del ritiro, ma al mattino presto.

Questo per evitare di attirare gli stessi cinghiali e i lupi, visti gli odori che possono emanare i sacchetti.