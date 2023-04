Ospedaletti: Pastore Maremmano in fin di vita salvato dall’ambulanza veterinaria, non si esclude l’ipotesi auto pirata

Sono in lieve miglioramento le condizioni del Pastore Maremmano investito venerdì scorso a Ospedaletti e salvato grazie al pronto intervento dell’ambulanza veterinaria dell’associazione Emergenza Val Nervia di Dolceacqua.



Il cane ha riportato gravi ferite con una copiosa perdita di sangue oltre a sospette fratture. “Non sarebbe più in pericolo di vita, ma le sue condizioni restano serie - commenta ai nostri microfoni Igor Cassini, presidente dell’associazione - presumiamo sia stato investito da un’auto oppure caduto da una grande altezza o colpito dai cinghiali. Anche se propendiamo per l’investimento”.

“Non conosciamo con esattezza la dinamica siccome non siamo arrivati sul posto dell’incidente - aggiunge Cassini - ci ha chiamato il proprietario dicendo che lo stava portando dal veterinario, ma eravamo impegnati su un altro intervento. Rientrando a Sanremo abbiamo incrociato un’auto che con le quattro frecce stava provando a farsi largo nel traffico, abbiamo capito che erano loro e li abbiamo scortati con le sirene alla clinica di Taggia”.

“Ora sta meglio, i valori sono stabili anche se non lo possiamo considerare fuori pericolo - conclude il presidente dell’associazione - si sta aspettando l’intervento dell’ortopedico perché si presume abbia alcune ossa rotte. L’emorragia intanto è stata fermata”.

L’ipotesi dell’auto pirata, quindi, non è esclusa. Si cercano testimoni che possano aiutare a ricostruire l'accaduto.