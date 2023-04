Imperia: oggi pomeriggio l'incidente probatorio con il piccolo Ryan, l'audizione prevista in Procura

Verrà ascoltato oggi pomeriggio alle 14.30, nelle forme protette come previsto in questi casi, il piccolo Ryan il bambino di 6 anni al centro della cronaca dopo gli avvenimenti del 19 dicembre scorso ancora da appurare.

Il piccolo, uscito da pochi giorni dall’ospedale ‘Gaslini’ di Genova, verrà sentito in Procura insieme ad alcuni psicologi. Si tratta dell’incidente probatorio tanto atteso, al termine del quale forse si potrà sapere qualcosa in più di quanto accaduto in quel pomeriggio del 19 dicembre.

Per il caso di Ryan, lo ricordiamo, sono indagati la nonna paterna e il compagno di quest’ultima. Contattato dalla nostra redazione, l'avvocato del padre di Ryan, Maria Gioffrè ha preferito per ora non commentare.