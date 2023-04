Imperia: elezioni amministrative, la gratitudine dei Verdi per l'impegno preso da Gabriella Badano

"Ringraziamo Gabriella Badano che, nonostante la differente valutazione sul sostegno al candidato del centro sinistra, ha ribadito il suo impegno Verde. Siamo molto contenti del fatto che potremo sempre contare sulla grande competenza e sul rigore di Gabriella". A dirlo sono Maurizio Ferrara e Simona Simonetti dei Verdi della provincia di Imperia e della Liguria che continuano: "I valori etici come la tutela dei diritti ambientali e sociali di tutti i viventi, hanno mantenuto l’unità nei Verdi e ci hanno permesso di scrivere una bella pagina di politica. Senza tacere le diverse opinioni".

"Viviamo un periodo storico in cui la politica è sovrastata da personalismi e liti. Siamo orgogliosi di poter affermare la presa di posizione di Gabriella Badano all’interno di Europa Verde - Verdi sia un esempio luminoso di come la politica dovrebbe essere per essere veramente al servizio del bene comune. Una politica chiara nei contenuti e in grado di accettare sempre la sfida di costruire i nostri ideali".