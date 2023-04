Mondiale di Enduro: prova speciale nella pineta di Cipressa, Guasco "Una conferma dopo il successo dell'anno scorso"

Dopo molti mesi di attesa arriva anche sul territorio comunale di Cipressa la prima ed unica tappa italiana del Campionato Mondiale di Enduro, una manifestazione organizzata e promossa dal Moto Club Sanremo. La gara prenderà il via oggi in un percorso che si snoderà tra le spiagge di Arma di Taggia e Bussana per portare poi i 164 piloti in gara a confrontarsi con la pineta di Cipressa. Lì si sfideranno nelle due prove speciali, una estrema e l’altra di enduro, previste per la giornata.Lo stesso spettacolo sarà bissato domani, domenica 2 aprile.

Cipressa si prepara così a ricevere le centinaia di spettatori, appassionati e curiosi, che in questo entusiasmante weekend di aprile raggiungeranno il nostro territorio per regalarsi momenti indimenticabili di sport internazionale di qualità. Coloro che vorranno raggiungere l’area di “spettacolo” potranno utilizzare l’apposita navetta che partirà dal centro del paese.



Già l'anno scorso Cipressa venne inclusa nel percorso in occasione di un altro grande appuntamento dedicato all'enduro, gli Assoluti d'Italia. “E’ con orgoglio ed entusiasmo che ringrazio gli organizzatori della manifestazione per aver confermato Cipressa come teatro di questa spettacolare iniziativa. Il nostro territorio ha sempre avuto un’alta vocazione sportiva e lo dimostra il fatto che questo è il secondo evento internazionale che ci coinvolge. Auguro a tutti i partecipanti eccezionali performance e invito le centinaia di spettatori ad approfittare di questi giorni per scoprire le bellezze che il nostro comune ha da offrire. Sicuramente non sarà possibile vedere tutto: per questo potrete tornare a trovarci per visitare tutti quei luoghi carichi di storia e di tradizione che fanno di Cipressa un “grande” comune turistico” - conclude il Sindaco Guasco.