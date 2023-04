Premio letterario e fotografico nazionale “Il Paliotto” III edizione

Il Premio è indetto dal Rotary Club Torino Duomo in partnership con Lisianthus Editore, Realy Easy Star e Mattarte – Matta Antichità

Il Premio, giunto alla terza edizione, si consolida sempre più nel panorama artistico italiano per la dinamica commistione delle arti. Riesce a unire, infatti, letteratura, fotografia, arte e antiquariato, in un melting pot creativo di straordinaria modernità.

Prende il nome dal Paramento da altare raffigurante il Miracolo di Torino in argento gettato, sbalzato e cesellato: “Il Paliotto”. È un’opera realizzata su disegno del pittore Sebastiano Galeotti (Firenze 1676 - Mondovì 1741) dalla bottega dell’argentiere Paolo Antonio Paroletto negli anni 1740 – 1741. Recentemente, il Paliotto è stato completamente restaurato grazie al completo contributo del Rotary Club Torino Duomo ed è conservato all’interno del Museo Diocesano di Torino.

Il Premio Nazionale si divide in due parti. La parte Letteraria comprende una sezione dedicata alle opere inedite e una a quelle edite (comprendente anche il famigerato self publishing). Il tema è libero e sono ammessi libri di narrativa e quelli dedicati ai bambini e ragazzi. Non c’è un limite di lunghezza e gli autori possono partecipare inoltrando anche più elaborati. La seconda parte è dedicata alla Fotografia, è una sezione unica e il tema è “green”, inteso come un tuffo nella natura e nell’ambiente che ci circonda.

Anche quest’anno la giuria è composta da personaggi di spicco del mondo artistico, letterario, giornalistico, editoriale e fotografico, qualificati nel campo culturale e inter-associativo per la diffusione e la promozione del sapere.

Una realtà, dunque, in movimento e in continua evoluzione come il Rotary che, fondato nel 1905, non smette di stupire per la varietà delle sue proposte e la potenza inclusiva della sua internazionalità.

