Il cuore dello sport batte alla Lagorio di Imperia, ecco la nuova sede del Coni (foto e video)

Sei mesi fa la firma del protocollo d’intesa, oggi l’accordo tra il Coni Liguria e il Comune di Imperia diventa realtà. Al campo d’atletica leggera “Angelo Lagorio” è stata inaugurata la nuova sede operativa del Coni.

E’ il cuore delle associazioni e degli sportivi della città capoluogo che oggi hanno festeggiato un traguardo importante iniziato alla fine dell’estate scorsa. Un accordo che, come è stato spiegato, è il frutto della sinergia tra le istituzioni e il mondo sportivo.

Con questa intesa il Comitato Olimpico inizierà i suoi progetti e a curare le attività all’interno di uno dei più prestigiosi impianti sportivi della provincia. A mettere il sigillo sulla nuova sede appena inaugurata sono stati il presidente regionale del Coni Antonio Micillo e il sindaco Claudio Scajola.

Ma i veri protagonisti sono stati gli atleti delle numerose società sportive con tecnici e dirigenti, in divisa sociale, che hanno colorato la festa di inaugurazione. Giochi e attività sportive promosse sulla pista di atletica a cura dello staff tecnico del Coni e della Maurina Olio Carli hanno regalato un’atmosfera unica e molto particolare per un evento molto atteso in tutta la città.