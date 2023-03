Sanremo: raccolta dei rifiuti, oggi un microonde domani chissà cosa e intanto la differenziata non decolla da anni (Foto)

La foto che pubblichiamo ci è stata inviata da alcuni residenti della zona di strada Borgo Tinasso a Sanremo, una delle tante vie periferiche dove (in parte) non viene svolto il servizio di raccolta ‘porta a porta’, ma dove sono presenti alcune isole ecologiche a cassonetto, con la chiave per aprire gli stessi.

Un forno a microonde sul cassonetto dell’umido è l’emblema della maleducazione e dello scarso (per non dire inesistente) senso civico di chi, costantemente non utilizza i servizi gratuiti di Amaie Energia, per il conferimento dei cosiddetti rifiuti ‘ingombranti’. Due luoghi dove poterli portare (Valle Armea e Coldirodi) senza dimenticare i due punti di piazza Eroi e via San Francesco.

Ma c’è chi non ci sente e continua a gettare di tutto, compresi rimasugli di cantiere. Ma in tutto questo, ci si chiede, i controlli dove sono? Da quando è partito il nuovo sistema di raccolta della differenziata si è arrivati attorno al 60%, ma da lì non ci si è schiodati, tranne qualche raro momento in cui si è saliti leggermente sopra. I controlli sono pochi, moltissime multe vengono contestate, senza dimenticare chi non paga per nulla la Tari e, ovviamente va nell’immediato entroterra a buttare di tutto.

E in questo bailamme chi ci rimette? Sicuramente il cittadino onesto, che paga la Tari e cerca di conferire regolarmente. Cornuto e mazziato si potrebbe dire, visto che la tassa (come sarà il prossimo anno ad Imperia) potrebbe calare decisamente se la pagassero tutti e se la percentuale di differenziata fosse superiore. E invece no, i cassonetti vengono divelti, non si sostituiscono le serrature e ognuno fa quello che vuole.

Dopo aver pubblicato le foto della zona attorno al mercato Annonario, stracolma di sacchetti non abbiamo ottenuto nessuna risposta. Ora con il forno a microonde (ma, ripetiamo, di esempi del genere ce ne sarebbero migliaia) ci auguriamo che qualcuno che si occupa del settore ci degni di una risposta. Altrimenti dovremmo pensare che esista del totale menefreghismo in merito.