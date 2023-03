Ventimiglia: due stranieri indagati per minacce, resistenza e rifiuto di fornire le generalità

Due stranieri sono stati indagati dalla Polizia per minacce, resistenza e rifiuto di fornire le generalità. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di domenica quando gli agenti di Ventimiglia sono intervenuti a seguito di una chiamata di un negoziante che segnalava due uomini autori di comportamenti ritenuti fastidiosi e molesti.

Gli agenti hanno intercettato i due in prossimità dell’esercizio e, alla richiesta di esibire i documenti, uno dei due ha reagito insultando gli operatori e tentando di fuggire. Raggiunto e fermato dopo un breve inseguimento, ha continuato ad opporre una tenace resistenza per cercare di sottrarsi al controllo.

Accompagnato negli uffici del Commissariato di Pubblica Sicurezza, dopo le verifiche sulla sua identità, è risultato essere un somalo di 22 anni, attualmente in regola sul territorio nazionale, già protagonista di episodi di cronaca. I poliziotti lo hanno indagato in stato di libertà per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.

L'amico, un etiope di 22 anni, è stato denunciato per minacce ai danni di un dipendente del negozio che era intervenuto per sollecitare un comportamento più civile e che lo ha conseguentemente querelato.