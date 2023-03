'SanremoInFiore', Confesercenti replica a Confcommercio: "Bella manifestazione. Pessimismo eccessivo"

“Sembra un po' eccessivo il pessimismo espresso dai colleghi di Confcommercio rispetto alla manifestazione ‘Sanremo in Fiore’. Questo è da sempre un week difficile, lontano dall'eco del Festival, troppo distante dalla Pasqua e quindi lavorae non è mai semplice, ma noi siamo nell'insieme soddisfatti di aver partecipato a questa manifestazione”. A dirlo è Sergio Scibilia, segretario provinciale di Confesercenti che spiega: “Il nostro è un bilancio complessivo mettendo insieme il gradimento degli ospiti che sono venuti in città per il week end, quindi turisti nelle strutture ricettive ma anche chi ha girato in città, con un buon shopping , con lavoro per ristoranti e bar".

"Altro aspetto importante: bella manifestazione, un buon riscontro mediatico, buona reputazione per la città. Ed inoltre il rilancio di un prodotto simbolo per Sanremo: il fiore. Una città che si è presentata a colori, nelle strade, nei negozi, negli hotel, nelle piazze. Un Forte Santa Tecla sempre più polo turistico di attrazione. Ci sono tante cose da rimediare, ma non con il mugugnu sui mezzi di comunicazione, serve vedersi, confrontarsi con l'amministrazione comunale, c'è bisogno di programmare con maggiore tempo".

"Sono stati utilizzati fondi pubblici anche per abbellire i nostri negozi e quindi ci vuole anche il giusto contributo di tutti. Noi non siamo catastrofici e negativi, ma attenti osservatori. La strada indicata è quella giusta, possiamo solo crescere, ma non tornare indietro. Bisogna migliorare l'offerta, potenziare l'offerta turistica del prodotto , ma la fine vedere fiumi di gente per le strade a fotografare le composizioni non è un cattivo spettacolo. Se questa è la crisi, forse ci siamo dimenticati i giorni bui”.