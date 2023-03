Ventimiglia: con l’evento ‘Il Giorno delle Mura’ il Lions Club onora il passato della città

Nella splendida cornice del Forte dell’Annunziata per il giorno 1 aprile il Lions Club ha organizzato la conferenza su ‘Le fortificazioni medievali e rinascimentali di Ventimiglia’ una delle ricchezze monumentali della città.



“Nell’ambito della Associazione Internazionale delle Città Murate Lions AICML, che raccoglie per attività culturali i clubs che hanno sede in città fortificate, di cui Ventimiglia fa parte dal 2015, nella giornata di sabato 1 aprile ad iniziare dalle 9.30 nella Sala Azaretti, la Presidente Liria Aprosio presenterà un video sulla città nel suo itinerario storico. A seguire verrà presentato un resoconto sulle fortificazioni romane tenuto dalla dott.ssa Daniela Gandolfi, Direttrice dell’Istituto di Studi Liguri. Il dott. Sergio Pallanca esperto di storia locale, chiarirà tutti gli aspetti storici e tecnici delle fortificazioni medievali e rinascimentali che, ancora oggi, racchiudono gran parte della città alta. Subito dopo vi saranno interventi dei rappresentanti di Taggia con l’avv. Giovanni Battista Martini, Sanremo con la prof. Anna Blangetti e Bordighera con l’ing. Augusto Berro, i cui clubs fanno parte della stessa AICML, che illustreranno situazioni ed attività intraprese per valorizzare i rispettivi centri storici. Ci si attende la partecipazione anche dei clubs francesi che fanno parte della stessa AICML. La parte culturale sarà poi arricchita dalla presentazione del Congresso annuale della AICML che quest’anno si terrà a Sabbioneta dal 21 al 23 aprile. Dopo questa ricca fase documentale i partecipanti alla conferenza potranno partecipare ad una passeggiata esplicativa che percorrerà una buona parte delle mura .

Nel pomeriggio ad iniziare dalle ore 15.00 con ritrovo nella Piazza Costituente si effettueranno passeggiate aperte al pubblico che percorreranno tutto il perimetro della città vecchia. A questa fase parteciperanno anche figuranti messi a disposizione dal Sestiere Burgu, sbandieratori e balestrieri, attori e studenti che animeranno il percorso con inserimenti culturali. Nella organizzazione generale daranno il loro contributo la UNITRE Sezione Intemelia, l’Istituto Tecnico per il Turismo Fermi-Polo-Montale con l’appoggio della D.S. Antonella Costanza e della vice prof Eleonora Cafici. Attiva ed entusiasta la presenza del Comitato Pro loco Borgo Antico. Molto positiva la disponibilità del Commissario Straordinario dott. Samuele de Lucia e del suo staff, e del Museo MAR che hanno concesso l’uso dei locali per una iniziativa che avrà una positiva ricaduta culturale e potrebbe essere inserita nei programmi culturali e turistici del Comune nei prossimi anni”.



Scaricare il programma a questo link