Sanremo: Mauro Mazza ai 'Martedì Letterari' del Casinò "L'Italia si è allontanata dal Vaticano?" (Foto e Video)

Mauro Mazza, giornalista, scrittore ed ex Direttore di diverse testate in Rai oltre ad essere anche stato al comando della rete ammiraglia della tv di Stato, ha presentato oggi, ai ‘Martedì Letterari’ del Casinò di Sanremo la sua ultima fatica ‘Lo stivale e il cupolone’ (Ed. Il Timone). Un libro che evidenzia come l’Italia e il Vaticano si siano un po’ allontanati. Hanno partecipato Mons. Antonio Suetta, Vescovo diocesano, lo scrittore Carlo Sburlati e, ovviamente Marzia Taruffi che cura la raassegna.

‘Lo stivale e il cupolone’: c'è sempre stato un legame speciale tra Italia e Vaticano. Tra alti e bassi, abbiamo alle spalle venti secoli di convivenza tra il cuore del cattolicesimo e la terra gentile che gli ha dato sede e ha avuto in cambio fede. La coppia Stivale-Cupolone ha resistito a tutto, anche alla occupazione di Roma da parte degli italiani a suggello del Risorgimento. Ora è cambiato tutto, radicalmente. La separazione è un dato di fatto. La crisi italiana è figlia di quella europea. La classe dirigente - politica e culturale - sta trasformando il Vecchio Continente in un dirittificio, in balìa di una tecno-scienza che promette l'avvento dell'homo-Deus, stadio estremo dell'utopia rivoluzionaria. Ma non tutto è perduto. Uomini e donne di buona volontà, con l'aiuto del Cielo, possono fare miracoli. È già accaduto. Potrebbe accadere di nuovo.

Mauro Mazza: ha seguito per la Rai i maggiori avvenimenti dell’ultimo decennio del secolo scorso, prima di dirigere Tg2, RaiUno e RaiSport. E’ autore di numerosi saggi e pamphlet di storia e cultura politica (I ragazzi di Via Milano, Fergen 2006; Vent’anni e una notte, con A. Urso, Castelvecchi 2013; In coscienza, Pagine 2019). Ha scritto di religione (Bergoglio e pregiudizio, Pagine 2018), di letteratura del Novecento (Papini, l’inquietudine di un secolo, Volpe 1981; Uomo infinito, Pellegrini 2014; Sciascia, nient’altro che la verità, con P.F. Bruni, Nemapress 2021) e di televisione (Tv, moglie, amante, compagna, con B. Agnes, Rai-Eri 2004). Diario dell’ultima notte è il suo terzo romanzo, dopo L’albero del mondo (2012) e Il destino del papa russo (2016) editi da Fazi, coi quali ha ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui il Premio Casinò di Sanremo Antonio Semeria. Per la lepre ha pubblicato “Diario dell’ultima notte” 2021.

Domani pomeriggio alle 18, sempre al teatro dell’Opera del Casinò, Pietrangelo Buttafuoco illustrerà il suo ‘Sono cose che passano’ (Ed. La Nave di Teseo)