Federalberghi boccia Sanremoinfiore: “20 mila persone? Sì, ma tutte della zona. Per noi weekend tra i peggiori dell’ultimo periodo”

Da una parte i commenti entusiasti di Comune e organizzatori, dall’altra le critiche di chi si trova ancora a fare i conti con le camere vuote quando in città si parla di Sanremoinfiore. Il weekend appena trascorso all’insegna di installazioni floreali e citazioni calviniane sembra non aver soddisfatto gli albergatori matuziani che, come emerge dalle parole del presidente locale di Federalberghi Silvio Di Michele, da un lato hanno apprezzato l’iniziativa ma, dall’altro, non risparmiano la stoccata.

“L’idea è buona, ma come è stata realizzata assolutamente no - commenta Di Michele - chi è venuto per la manifestazione è andato via arrabbiato, pensavano di trovare altre cose. Si dice di 20 mila persona, ma sono tutti arrivati dalla nostra zona. Per noi è stato un weekend tra i peggiori dell’ultimo periodo. Che poi i ristoranti abbiano lavorato è un altro discorso. C’è poco da salvare - conclude Di Michele - anche se è molto buona l’idea di creare delle location al posto della sfilata di carri”.

Cambia la manifestazione, quindi, ma non cambiano le lamentele di una categoria che sembra trovare più di qualche difficoltà nel trovare spazio all’interno dell’evento.