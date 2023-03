Centrosinistra, De Bonis-Giordano: "Grazie ad Abbo, in bocca al lupo a Bracco"

Si vanno a sopire le tensioni nel centrosinistra, dopo il Pd anche i dissidenti Riccardo Giordano e Antonio De Bonis convergono su Ivan Bracco e ringraziano Abbo che era il loro candidato.

“A seguito dell’accordo raggiunto a livello locale e senza alcuna imposizione dal nazionale, in relazione ad Ivan Bracco, i primi ringraziamenti vanno fatti a Domenico Abbo, per la sua disponibilità e per aver ricostruito il tavolo del centrosinistra. Oggi, per ricompattare lo schieramento, ha dato la disponibilità a fare un passo indietro, nonostante avesse già incassato l’accordo delle parti. Noi lo ringraziamo e riteniamo che tutti dovrebbero farlo. Il tutto senza dimenticare anche quanto deciso da Laura Amoretti e facendo un grande in bocca al lupo ad Ivan Bracco che si candida alla carica di sindaco per le prossime elezioni”.