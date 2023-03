Scontro tra moto a Sanremo: ferita una donna (Foto)

Mobilitazione di soccorsi in serata a Sanremo per una signora, che sembra aver riportato un trauma dopo essersi scontrata con un'altra moto. È successo nei pressi dell'incrocio tra via Francia e via Martiri della Libertà, vicino a piazza Eroi Sanremesi.

Sul posto sono intervenuti il 118 e un'ambulanza della Matuzia Emergenza Sanremo. Allertate anche la Polizia di Stato e la polizia locale.

La ferita è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Sanremo in codice giallo.

(Foto di Tonino Bonomo)