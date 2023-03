Sanremo: domani pomeriggio al 'Floriseum' la presentazione del nuovo libro di Remo Ferretti

Proseguono al ‘Floriseum’ di Sanremo le puntate della rassegna al Museo del Fiore di Sanremo, a cura di Edizioni Antea

Domani pomeriggio Remo Ferretti dialoga con l'autore il presidente dell'associazione 'Liberalia', Maria Maddalena Garibaldi.

Remo Ferretti: nato ad Asmara. profugo in Italia, ovunque straniero. Appassionato di fotografi a, Amante del volo e del mare. In viaggio perenne intorno al mondo per lavoro e per piacere.

Il libro: Codice 9, molte vite e molte maschere a prendere il posto della vita reale in cerca del passato rimasto confuso nelle pieghe del tempo. Non potrebbe esistere il presente senza passato e futuro senza presente. Tra queste parole e capitoli, una parte di me sconosciuta e mai raccontata.