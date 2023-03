Vallecrosia, il lungomare avrà area di sosta per anziani e giochi per bimbi. Biasi: "Progetto di riqualificazione urbana da 140mila euro" (Foto e video)

Un progetto da circa 140mila euro riqualificherà un’area del lungomare a Vallecrosia, che al momento è abbandonata. La zona vicino alla pista ciclabile, nei pressi della palestra all’aperto, verrà dotata di un’area di sosta dedicata agli anziani e di gioco e di svago per i bambini. Verrà realizzato, perciò, un luogo di aggregazione sociale.

“Un importante progetto di riqualificazione urbana” - dichiara il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi - “Chi frequenta la nostra passeggiata mare, dal confine est con Bordighera, si sarà reso conto che attraverso un attento lavoro di progettazione a lotti funzionali stiamo dando dignità e immagine alla nostra splendida Vallecrosia”.

“Abbiamo messo in dote finanziamenti pubblici del fondo strategico Edumob e Interreg per fare la passeggiata a mare nuova, le ringhiere nuove e i servizi per la passeggiata mare. Abbiamo già una palestra all’aperto e presto vi sarà la riqualificazione di un’area pubblica, dove sotto ci sono dei garage privati, che è abbandonata a sé stessa” - illustra il primo cittadino - “Sarà un’area di sosta dedicata agli anziani, che riavranno un’area con tavoli da pic-nic e tettoie chiuse con copertura dal sole e dalle intemperie. Mi è stato chiesto da tantissimi anziani il bisogno di stare insieme, in prossimità della passeggiata a mare, per frequentarsi e giocare a carte”.

“Vi sarà anche un’area sistemata con gomme antitrauma dedicata ai bambini e ai loro genitori che, durante la stagione estiva e non solo, hanno voglia di giocare. Vallecrosia sarà, perciò, dotata di un’area di gioco e di svago per i bambini piccoli perché vogliamo offrire, come città della famiglia, tutti quei servizi indispensabili, che non sono solo la ciclabile ma anche tutte le attività che stanno a fianco. Abbiamo già una piccola area posta ad ovest, verso il confine con Camporosso, ma mancava un’area ad est” - fa sapere il sindaco Biasi - “Il progetto, che è in fase di appalto, ha già coperture economiche garantite. Dopo cinque anni di enorme lavoro, progetto dopo progetto, lotto dopo lotto, Vallecrosia sta restituendo una qualità e un risultato di vita incredibile. Sono contento perché tutto ciò contribuirà ad aumentare le presenze turistiche, il valore degli appartamenti e il piacere di stare a Vallecrosia. Con questa opera continuiamo a lavorare per il bene comune, la crescita e la sostenibilità ambientale della nostra città”.