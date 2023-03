800mila euro per la riqualificazione di via Don Bosco, dal fondo strategico regionale Vallecrosia ottiene oltre 700mila euro (Foto e video)

"Una legge nazionale che ha dettato alle regioni la necessità di programmare sulla rigenerazione urbana anche su scala regionale ha visto il nostro comune ottenere un finanziamento importante sulla progettazione della riperimetrazione della rigenerazione urbana pari a 30mila euro e per via Don Bosco la Regione con due stanziamenti del fondo strategico ha dato alla nostra comunità di Vallecrosia circa un milione di euro" - afferma il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi durante la presentazione delle opere finanziate dal Fondo Strategico Regionale alla città della famiglia, avvenuta questa mattina presso la sala polivalente in via Cristoforo Colombo.

Per completare la riqualificazione di via Don Bosco e la pista ciclabile che verrà collegata con via Roma, il comune di Vallecrosia ha ottenuto un finanziamento di 800mila euro, di cui 759mila e 500 euro sono stati finanziati con il fondo strategico regionale mentre 40mila e 500 euro verranno finanziati dal Comune. “Oggi è un punto di programmazione di seria e valida collaborazione tra enti. Sempre di più si sta dimostrando in questo momento storico con grandi linee di finanziamento che vanno dal Pnrr nazionali al fondo Tirrenica, all'Edumob, all'Interreg e al fondo strategico regionale, che dotarsi di una progettazione, con una visione che va a quindici o vent'anni, diventa la differenza tra poter trasformare una città rispetto a rimanere immobili. Vallecrosia con il coordinamento della Regione Liguria e dell'assessore Marco Scajola che, con le sue deleghe e le sue competenze, ci ha dato dal primo giorno che siamo stati eletti quello che era la necessità di dotarsi nei famosi cassetti degli enti locali dei progetti definitivi ed esecutivi per poter trasformare quello che è l'interesse pubblico e il bene comune“ - dice il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi.

In questi cinque anni l'Amministrazione Biasi ha ottenuto oltre 2,1 milioni di euro, grazie al fondo strategico regionale, per cambiare il volto di Vallecrosia. "Ci siamo impegnati su due assi strategici: uno è quello che è in realtà è una comunione di intenti che va da Ventimiglia a Roma, che è la riqualificazione della passeggiata a mare. Per questo intervento, che ha visto un progetto masterplan che va dal confine di Bordighera al confine di Ventimiglia, abbiamo avuto l'attenzione di dividerlo in lotti funzionali e grazie ad un enorme impegno della Regione oggi possiamo dire che sono stati realizzati, sono in corso di realizzazione o di affidamento dei lavori, circa il 50 per cento della passeggiata a mare. I progetti sono già del cento per cento ma ovviamente nell'auspicio che io possa essere rieletto, nel prossimo mandato completeremo questo lavoro di cronoprogramma funzionale" - sottolinea il primo cittadino - "La vicinanza e il rapporto strategico e di collaborazione ha fatto sì che Regione Liguria, non soltanto nella parte politica, ma anche tutti i funzionari, che si occupano di dare l'input attraverso le ordinanze e le delibere, riconoscono la capacità e la bravura dei nostri funzionari. Ringrazio, perciò, tutti i funzionari del comune di Vallecrosia sia quelli della Regione".