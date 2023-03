Sondaggio Pd, Fratelli d’Italia - Città di Imperia: "Quello divulgato non è politico elettorale"

Il portavoce cittadino di Fratelli d’Italia - Città di Imperia Giossi Massa scrive una lettera al Pd riguardo al sondaggio politico elettorale.

Ecco il testo della lettera:

"Caro Pd,

ciò che distingue un sondaggio politico elettorale da altre ricerche non ben identificate è la rappresentatività del campione a cui somministrarlo (inclusa l’indicazione del margine di errore), il metodo di campionamento, la consistenza numerica del campione di intervistati (numero dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate) e il metodo della raccolta delle informazioni. Il sondaggio divulgato, in assenza di tali requisiti, non può definirsi «sondaggio» perché non ha nessuna delle caratteristiche che lo possono definire tale.

Infatti, le percentuali citate dall’articolo è palese siano costruite a tavolino e vanno iscritte alla strategia di comunicazione del committente. C’è, per chi vuole davvero avere una informazione corretta, un modo semplice per capire quali siano i sondaggi più credibili: quelli depositati al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, consultabili sul sito: http://www.sondaggipoliticoelettorali.it/.

Quelli presenti in quel sito sono i più credibili (pur restando essi stessi una fotografia del passato di un processo in movimento), quelli non presenti che vengono divulgati rientrano nell’affollatissima categoria delle fakenews".