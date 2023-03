Un weekend a Torino: al castello di Vinovo si accende il ‘Festival delle magie’

Sabato e domenica prossimi si svolge a Vinovo (Torino) la terza edizione del Festival delle Magie, il grandioso evento ideato da Romano Vola, Letizia Rivetti e Giordano Berti.

La cornice dell’evento è il Giardino del Castello Della Rovere, nelle cui sale è aperta la meravigliosa mostra: Enigmi dipinti. Dalla Domus Aurea di Roma alle grottesche di Vinovo.

Proprio alle grottesche è dedicato un grandioso videomapping, La Grotta dei Sogni, realizzato dal Teatro Carillon e proiettato a ciclo continuo sull’intera facciata del Castello di Vinovo la sera del 25 Marzo.

Nel contempo, il Giardino prende vita con Gli Alberi degli Elfi attorno ai quali danzano le Farfalle luminose giganti, attrici e attori dell’Accademia creativa di Perugia.

Da un altro lato del giardino giunge una ventata di allegria, con la musica tradizionale occitana de “I Balacanta”. L’illusionista Gabriele Rigo offre un’esperienza unica: a “un palmo di naso” si può assistere al suo spettacolo “Il mondo dei Grandi” in cui si susseguono giochi di prestigio che sfuggono alle leggi della natura. L’abilità di Rigo è tale che nessuno è in grado di scoprire i suoi trucchi. La serata del Sabato si conclude con spettacolari Fuochi e Musiche: fontane scintillanti che, senza esplodere, accendono il Giardino del Castello con luci multicolori, mentre sullo sfondo esce un enorme drago dalla Grotta dei Sogni.

Gabriele Rigo torna in scena col suo spettacolo la Domenica pomeriggio. Nel contempo, il ventriloquo Nicola Pesaresi, di ritorno da uno spettacolo con Michelle Hunziker, con la sua scimmietta di peluche fa vivere al pubblico una spassosissima esperienza di “Street Safari”. Questa terza edizione del festival si conclude con Alice in Wonderland, divertentissimo spettacolo nel quale gli attori dell’Accademia Creativa di Perugia, usciti dalle pagine della favola, interagiscono con adulti e bambini muovendosi in carrozza e sui trampoli.

Nel Giardino, nei due giorni del Festival, trova spazio anche “Abracadabra: mercato delle cose magiche e inconsuete”: un suggestivo percorso tra profumi seducenti, oggetti misteriosi, libri magici, strumenti per la divinazione, giochi di prestigio e rompicapo. Non può mancare il Salotto delle Sibille cartomanti, con tre avvenenti “lettrici” che accolgono chi è desideroso di ricevere risposte ai propri dubbi.

Nel corso della manifestazione è possibile visitare la mostra Enigmi dipinti. Dalla Domus Aurea di Roma al Castello Della Rovere di Vinovo, allestita nelle sale del Castello. Si tratta di un’autentica immersione all’interno di ambientazioni fantasmagoriche di straordinaria bellezza, in cui si muovono personaggi degni della moderna fantascienza. Il curatore, lo storico bolognese Giordano Berti, è a disposizione per visite guidate alla mostra, previa prenotazione.

TUTTI GLI SPETTACOLI SONO AD INGRESSO LIBERO IN ENTRAMBE LE GIORNATE.

INFO: Comune di Vinovo, Ufficio manifestazioni e cultura, 011.9620413 – 349.2602198