Dalla collaborazione tra Sanremo Outdoor e Bike School nasce un calendario di otto gare in MTB tra Liguria e Piemonte

Sanremo Outdoor, che rappresenta 38 comuni della nostra provincia, in collaborazione con la Sanremo Bike School di Fabio Carota, ha programmato una serie di otto gare che si svolgeranno nell’arco di tutto l’anno.

“Abbiamo scelto otto località e, se gli eventi avranno successo, come ci auguriamo, nei prossimi anni cercheremo di estenderli anche in altre località del nostro territorio” dichiarano gli organizzatori.

Le gare si svolgeranno su un circuito da percorrere per un ora più un giro; saranno sempre due, una per mountainbike muscolari e l’altra per e-bike.

“Quest’anno abbiamo voluto inserire anche una tappa a Limone Piemonte, perché da due anni collaboriamo con il Comune, per la presentazione del progetto AlCoTra che dovrà finanziare il ripristino delle vie del Sale che dal Saccarello scendono in tutto il nostro bellissimo territorio - aggiungono - la particolarità di questi eventi è la prospettiva di fare più gare e per chi ne disputerà 7 su 8, ci sarà un premio speciale. Intanto per ogni gara verrà distribuita una medaglia particolare, uno spicchio per ogni paese dove si disputa la gara e alla fine gli otto spicchi potranno formare un unico medaglione”.

Domenica 2 aprile si svolgerà la prima tappa del circuito XCU Challenge nel paese dei Doria, il percorso si sviluppa nel cosiddetto “Borgo” e sulla cornice collinare che abbraccia il paese attraversando vigneti ed ulivi aggrappati ai ripidi pendii sostenuti dai tipici muretti a secco caratteristici dell’agricoltura “eroica” di questi luoghi come “eroica” sarà la prova che i concorrenti dovranno affrontare.

Si attraversa il paese dal “carrugio” principale per poi iniziare a salire, prima con un breve strappo e dopo un tratto dove rifiatare si affronta il muro di “Muscia Cù”, 350 metri con pendenza media al 19% e punte del 26%, la salita porta ad un tratto pianeggiante verso la chiesetta campestre di San Bernardo, da qui un single track fino alla strada di circonvallazione per poi scendere nel paese ed affrontare una serie di vicoletti riportandosi ai piedi del primo strappo a riprendere il giro.

Un percorso breve ma con tutti le varianti per la mountain bike, dove tecnica e strategia sarà il mix che i concorrenti dovranno gestire per affrontare l’ora di gara più il giro finale.