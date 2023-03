Sanremo: mercoledì prossimo si celebra il 206° Anniversario di fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria

Mercoledì prossimo, 22 marzo, alle 11, presso il Forte di Santa Tecla, per oltre un secolo e sino al 1997 Istituto Penitenziario del circondario matuziano, a Sanremo, sarà celebrato il 206° Anniversario di fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria.

All’evento presenzieranno il Provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta - Dr.ssa Rita Monica Russo -, le massime Autorità Regionali e Provinciali ecclesiastiche, politiche, giudiziarie, civili, amministrative, militari e il volontariato e i contingenti dei Reparti degli Istituti Penitenziari e dei Servizi della Regione Liguria, del Distaccamento di Genova del Provveditorato Regionale e della Scuola di Formazione ‘Andrea Schivo’ di Cairo Montenotte.

“La scelta del sito – si spiega nella nota del Ministero della Giustizia -, per l’indubbio valore culturale e storico-architettonico e per il profondo e specifico significato, trattandosi dell’Istituto Penitenziario di Sanremo, attivo per oltre un secolo sino all’inaugurazione del Nuovo Complesso in Valle Armea (1997), intende valorizzare ulteriormente l’importante Celebrazione, a testimonianza della vicinanza dell’Amministrazione e del Corpo di Polizia Penitenziaria al territorio, quotidianamente al servizio del Paese”.

La Festa Regionale si svolgerà nella medesima giornata della Celebrazione Nazionale, che si terrà alle ore 16.00, a Roma, alla ‘Terrazza del Pincio’, alla presenza del Presidente del Senato, Sen. Ignazio La Russa e del Presidente del Consiglio, On. Giorgia Meloni e con l’intervento del Ministro della Giustizia, On. Carlo Nordio e del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Dott. Giovanni Russo.