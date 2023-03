Imperia: giovedì prossimo il ritorno di Claudio Scajola per il lancio della campagna elettorale

Giovedì prossimo alle 18, all’Auditorium della Camera di Commercio di Imperia, l’incontro di lancio della campagna elettorale di Claudio Scajola, che torna a dare appuntamento a tutti gli imperiesi dallo stesso palco da cui aveva iniziato nel 2018 la corsa vincente alla carica di sindaco.

Cresce l’attesa per scoprire quali saranno gli elementi distintivi di questa nuova avventura. Cinque anni fa era stata la splendida ‘Born to run’ di Bruce Springsteen a fare da colonna sonora a un evento ricco di riferimenti alla letteratura classica, alla comunità e all’impegno civico. I ragazzi di Polis sono al lavoro in queste ore per curare ogni dettaglio dell’evento, che si prospetta molto partecipato.

Nel 2018 Claudio Scajola si era detto pronto, aperto a tutti e contro nessuno, a impegnarsi giorno e notte per risollevare le sorti di Imperia. Nel 2023 si ripresenta forte del lavoro svolto e pronto per il ‘secondo tempo’, per portare a compimento il progetto di rilancio della città, insieme a coloro che vorranno impegnarsi e sostenerlo.