Restyling del porto vecchio: parla la Reuben "Soddisfatti ed ora mirino sul lavoro che dovremo affrontare"

Dopo la conferma, da parte del Comune di Sanremo (QUI), il restyling del porto vecchio della città dei fiori sembra più vicino. Al termine di corsi e contro ricorsi per l’affidamento del progetto e con lo stop del Tar, c’era un po’ di preoccupazione. Ma oggi è emerso che, chi ha presentato ricorso al Tar (la Porto di San Francesco) e che aveva messo in dubbio la pubblica utilità dell’intervento, non ha presentato il suo progetto.

Rimane, quindi, solo quello della Porto di Sanremo Srl, acquisita dal gruppo ‘Reuben’ che da tempo anche proprietario di Portosole. La chiusura dei termini per la presentazione scadeva ieri e oggi è arrivato il responso relativo a una sola proposta per il maxi intervento di restyling da 60 milioni di euro.

La pratica si era arenata a gennaio con il ricorso al Tar della Porto di San Francesco che aveva messo in dubbio la pubblica utilità dell’intervento. A quel tempo l'unico soggetto interessato era il solo proponente, la Porto di Sanremo Srl facente capo al gruppo Reuben. Il successivo ricorso del Comune di Sanremo al Consiglio di Stato aveva messo la parola ‘fine’ dando ragione all’amministrazione pubblica.

Abbiamo chiesto un commento a quanto accaduto al gruppo ‘Reuben’: “Vogliamo evitare di scaldare gli animi – ci hanno detto – e la nostra posizione rimane di felicità, affinchè la presentazione della nostra busta renda ammissibile l’offerta. Il progetto potrà essere considerato buono o meno, ma da oggi in avanti non rischiamo più di essere fuori gara in nessun modo. Potrà essere soggetto a modifiche ma si farà sicuramente e continueremo a tenere le nostre posizioni al Consiglio di Stato, dove confidiamo che le cose andranno bene. E’ piuttosto chiaro che l’unico soggetto intenzionato ad investire sulla città siamo noi”.

Secondo indiscrezioni, rispetto al precedente progetto della Porto di Sanremo Srl, il gruppo ‘Reuben’, avrebbe sviluppato il progetto in un modo più pubblico ed attento alle esigenze delle associazioni, del Forte di Santa Tecla, degli operatori del porto e della cittadinanza. Gli investimenti maggiori verranno fatti principalmente sulle porzioni che, successivamente, torneranno nelle disponibilità del Comune. Nel progetto ci saranno spazi pubblici importanti, facendo attenzione su chiunque vive e lavora nel porto. Ovviamente verrà mantenuto il tunnel sotto via Nino Bixio, che era un obbligo di gara.

Come sarà ora l’iter? La prossima settimana il Comune, dopo aver nominato la Commissione Tecnica, aprirà il progetto compresa la documentazione completa e sarà reso pubblico. Quindi, nel giro di alcuni giorni verrà aperta l’offerta economica e, probabilmente, nel giro della prossima settimana si chiudere questa prima parte della pratica.

Chiaramente il Comune non potrà aggiudicare definitivamente fino all’11 maggio, quando il Consiglio di Stato si esprimerà sul ricorso della Porto di San Francesco. E’ certo che: una gara espletata, un progetto davvero importante e, soprattutto, un concorrente che non ha partecipato, sarà valutato dal Consiglio di Stato. Potrebbe essere evidenziato che il Comune avrebbe impedito delle chances alla concorrente ma, sicuramente, non verrà interrotta la procedura.

Dopo maggio si andrà all’aggiudicazione definitiva ed alla Conferenza dei Servizi e, per la fine dell’anno, il progetto sarà definitivamente approvato e le aree concesse. Quindi, dal 2024 potrebbero partire i lavori anche se al momento è difficile capire quando con precisione.