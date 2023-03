Sanremo: tanto rumore per nulla, in Comune una sola offerta per il maxi restyling di porto vecchio

È un altro giorno di svolta per il destino del porto vecchio di Sanremo. Ieri si chiudeva il termine ultimo per la presentazione delle offerte per il maxi intervento di restyling da 60 milioni di euro, snodo cruciale per comprendere quanti fossero realmente i soggetti interessati al lavoro.

La pratica si era arenata a gennaio con il ricorso al Tar della Porto di San Francesco che aveva messo in dubbio la pubblica utilità dell’intervento. A quel tempo l'unico soggetto interessato era il solo proponente, la Porto di Sanremo Srl facente capo al gruppo Reuben. Il successivo ricorso del Comune di Sanremo al Consiglio di Stato aveva messo la parola ‘fine’ dando ragione all’amministrazione pubblica.

Oggi un primo verdetto: agli uffici del Comune è arrivata una sola offerta, quella del proponente Porto di Sanremo Srl. Tanto rumore per nulla, quindi. Siccome a farsi avanti, a conti fatti, è stato l'unico soggetto interessato al progetto. Come in principio.



“Si andrà a realizzare uno dei porti turistici più belli d’Italia, perché pochi altri porti potranno vantare un collegamento diretto al centro cittadino, con un’armonizzazione tra mare e terra mai realizzata prima. Abbiamo lavorato anni a quest’opera – commenta il sindaco Alberto Biancheri – nella consapevolezza che avrà un forte impatto turistico, economico e commerciale per la città e sarà capace di generare uno straordinario sviluppo negli anni a venire”.

Ora si dovrà procedere alla nomina della commissione giudicatrice che dovrà poi procedere all’assegnazione.