Scadrà il 13 aprile prossimo il termine per l’iscrizione al concorso pubblico, per esami, indetto dal Comune di Bordighera per l’assunzione a tempo indeterminato di un Operaio specializzato muratore da assegnare al Settore Tecnico (categoria B3).

La domanda potrà essere presentata esclusivamente in via telematica; è necessario essere dotati di SPID o Carta di Identità Elettronica abilitata ai servizi on-line. Ulteriori informazioni sono disponibili QUI.