Bordighera, fino al 1° giugno scatta il divieto di sosta in via Circonvallazione e in via Dritta

Vi sarà il divieto di sosta, con rimozione forzata a tutti i veicoli, escluso il richiedente, in via Circonvallazione e in via Dritta a Bordighera fino al 1° giugno.

Un provvedimento necessario per permettere al richiedente il posizionamento di un autocarro in via Circonvallazione/via Dritta finalizzato ad effettuare carico e scarico di materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria di un edificio attiguo e per apprestamenti di cantiere in via Bastioni (arco)/ via Dritta.

Lo stabilisce un‘ordinanza temporanea per la disciplina della circolazione stradale, emessa dal comandante della polizia locale, l'ispettore capo Giuseppe Romani, per garantire la necessaria sicurezza del traffico, tenuto conto delle particolari caratteristiche strutturali della strada. I contravventori saranno puniti a norma di legge.