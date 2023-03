Badalucco: il Comune mette a bando casa su tre piani, affitto 3+2 a prezzo calmierato

"I partecipanti alla gara, prima della presentazione dell’offerta, dovranno prendere visione dell’immobile mediante apposito sopralluogo da concordarsi con gli uffici comunali competenti (email: ufficiotecnico.badalucco@gmail.com oppure telefonicamente al n. 0184 - 407007) e sottoscrivendo, all’uopo, idonea dichiarazione controfirmata dal responsabile del procedimento. Si precisa, fin d’ora, che il mancato sopralluogo sarà causa di esclusione dalla gara. - ricordano dal Comune di Badalucco - Per partecipare alla gara gli interessati dovranno far pervenire un plico indirizzato al Comune di Badalucco, Via M. Bianchi n. 1 – 18010 Badalucco (IM), tramite servizio postale, consegna a mano ovvero mediante agenzia di recapito, entro e non oltre le ore 12 del 21 aprile 2023 a pena di esclusione".

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta. I plichi saranno aperti alle ore 18, del 27 aprile 2023, presso la sala giunta del palazzo comunale.