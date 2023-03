Urbanistica: visita dell’Assessore Marco Scajola a Montegrosso Pian Latte e Borghetto d’Arroscia

Domani l’assessore all’Urbanistica della Regione Liguria Marco Scajola si recherà a Montegrosso Pian Latte e a Borghetto d’Arroscia per effettuare alcuni sopralluoghi nei cantieri degli interventi di rigenerazione urbana.

Alle 11.30 l’assessore Scajola sarà a Montegrosso Pian Latte, dove incontrerà l’amministrazione presso la piazza del Comune, per fare il punto sui lavori di efficientamento energetico del locale centro polivalente. Un intervento importante per la comunità del paese, che Regione Liguria ha finanziato grazie al bando di rigenerazione urbana con un importo di 70 mila euro.

A seguire, alle 14.30 l’assessore Marco Scajola sarà a Borghetto d’Arroscia, in Comune, per fare il punto con l’amministrazione comunale sugli interventi di recupero e riqualificazione di vie e piazze degradate del centro storico del borgo, per un importo complessivo di 174 mila euro, dei quali oltre 115 mila finanziati da Regione Liguria, anche in questo caso attraverso il bando di rigenerazione urbana.