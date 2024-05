Santo Stefano al Mare si prepara all’estate sistemando le spiagge e con un avviso pubblico per la sponsorizzazione degli eventi estivi

“Il turismo balneare è un settore fondamentale per Santo Stefano al Mare, come amministrazione ci siamo attivati per preparare le spiagge alla stagione estiva”, afferma il Sindaco Marcello Pallini: “Santo Stefano al Mare – prosegue – ha un litorale variegato, dalla sabbia, a granulati diversi, alle scogliere e ben il 50% è pubblico ed è fondamentale che questa parte di costa sia curata e pronta a ospitare turisti e cittadini”.



Novità di quest’anno è l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata alla sponsorizzazione di manifestazioni ed eventi culturali per l’estate 2024. I destinatari sono enti pubblici e privati, operatori privati quali imprese, anche individuali, società, associazioni, fondazioni cooperative e consorzi, che intendono promuovere la propria immagine attraverso la collaborazione con il Comune di Santo Stefano al Mare, concorrendo alla realizzazione delle manifestazioni e degli eventi culturali della stagione estiva. “Un’opportunità per le realtà del nostro territorio per avere visibilità, godendo di benefici fiscali.” – commenta l’assessore al Turismo Maria Teresa Garibaldi che conclude: ”Al contempo consentirà di arricchire e diversificare il calendario delle manifestazioni di Santo Stefano al Mare la prossima stagione estiva, offrendo a cittadini e turisti divertimento e manifestazioni culturali”.