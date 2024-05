Sanremo: Focus su cultura, musica e spettacolo, Gianni Rolando incontra le realtà sanremesi

Il candidato del centro destra civico e partitico Gianni Rolando ha incontrato ieri al point, assieme al consigliere comunale uscente e candidato di FdI Luca Lombardi, le straordinarie realtà che lavorano nello spettacolo e organizzano eventi culturali a Sanremo.



“Sanremo non è solo il Festival! La nostra città - sottolinea Rolando - ha un potenziale incredibile per diventare un polo internazionale della musica e dello spettacolo, valorizzando anche il turismo e la floricoltura, veri fiori all’occhiello del nostro territorio.



Se sarò sindaco, mi impegnerò a sostenere “Sanremo Città della Musica” oltre il Festival, creando un calendario di eventi coordinato che metta in risalto la nostra identità culturale e le eccellenze locali.



Insieme - conclude il candidato sindaco del centro destra civico e partitico - possiamo fare di Sanremo una destinazione riconosciuta a livello internazionale, dove la musica e lo spettacolo si fondono con la bellezza dei nostri fiori e la ricchezza del nostro turismo.”