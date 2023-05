Imperia: dramma in ospedale, bambino morto subito dopo il parto. Indagini in corso

Dramma, questa notte, nel reparto di Ostetricia dell’ospedale di Imperia. Un bimbo appena nato è morto poco dopo per cause ancora al vaglio dell’Asl.

Al momento non ci sono elementi per capire se si tratta di un errore medico oppure di un problema che il bimbo avesse già prima della nascita.

Tra poco è prevista una riunione dell’azienda sanitaria, per capire cosa sia realmente accaduto. Al momento è stata diramata una nota nella quale l’azienda dichiara: "Siamo rammaricati e tristi per quanto accaduto. Asl1 effettuerà tutte le verifiche del caso per fare piena luce sulla vicenda".