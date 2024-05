Elezioni Sanremo, il Comitato Rolando sulla tassa di soggiorno: “I biancheriani e i mageriani vanno d'accordo?”

Il Comitato Rolando Sindaco interviene ancora sul tema turismo e tassa di soggiorno per mettere in evidenza le “palesi contraddizioni della coalizione civica”.



“L’assessore Giuseppe Faraldi, che è diventato tale soltanto dopo le dimissioni di Alessandro Sindoni - scrive il Comitato - nel commentare la questione della tassa di soggiorno “dirottata” nella spazzatura non si rende neppure conto di aver sconfessato il suo candidato sindaco Mager e il gruppo Anima. Infatti Mager e Anima poche ore prima hanno dichiarato testualmente: “ci impegniamo a destinare la tassa di soggiorno solo per progetti e promozione turistica” e sulle manifestazioni hanno aggiunto “gli eventi vanno programmati con largo anticipo, meglio se entro la fine dell’anno precedente”al contrario, insomma, di quanto affermato da Faraldi. Insomma i biancheriani e i mageriani che oggi corrono insieme, ma vanno d’accordo? Si parlano? Pare proprio di no, e se sono confusi sul turismo siamo messi veramente male”.