Medici chiedono il voto con lettere ai pazienti: Fellegara "Comportamenti scorretti e senza etica"

"I recenti casi che coinvolgono i medici Thomas Fero e Claudio Battaglia sono sconcertanti e suscitano una forte indignazione. Oltre alle questioni legate alla potenziale violazione dei regolamenti elettorali e della privacy dei pazienti, credo non si possa più eludere il tema dell'etica di tali comportamenti scorretti”.

Interviene in questo modo Fulvio Fellegara, candidato a sindaco del centrosinistra sui casi delle richieste di voto ai pazienti da due medici. “È inaccettabile che abbiano abusato del rapporto di fiducia con i pazienti, sfruttando il legame medico-paziente a fini elettorali. Il dovere di un candidato dovrebbe essere quello di guadagnarsi il consenso attraverso proposte concrete e trasparenti, non sfruttando indebitamente il proprio ruolo. Inoltre è inaccettabile che all'interno degli spazi sensibili dell'Asl 1 si diffondano materiali elettorali di altri medici e loro familiari. Questo comportamento non solo compromette la neutralità degli ambienti pubblici sensibili, come gli ospedali, ma alimenta un clima di pressione e indebite influenze nell'ambito della campagna elettorale”.

“I medici Battaglia e Fero – termina Fellegara - dovrebbero assumersi la responsabilità di queste azioni e chiedere scusa non solo ai loro pazienti che si sono sentiti infastiditi dalle lettera ricevute, ma a tutti i candidati e ai cittadini di Sanremo. Sono comportamenti che minano la fiducia nei confronti delle istituzioni e dei professionisti della salute. Mi auguro che da parte loro si verifichi una seria presa di coscienza".