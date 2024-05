Elezioni Amministrative a Sanremo: campagna elettorale, quanto costa? Ecco le spese sostenute dalle liste

Campagna elettorale ma… quanto mi costi? Ad ogni tornata alle urne liste civiche, partiti e candidati a sindaco devono mettere mano al portafogli per pagarsi la pubblicità che consente loro di proporsi agli elettori.

Abbiamo così deciso di fare i ‘conti in tasca’ alle liste che, tra l’altro, sono obbligate per Legge a pubblicare le spese sostenute. Partiamo dal centrodestra, che vede sei liste sostenere la candidatura di Gianni Rolando a sindaco. E iniziamo proprio con la sua ‘Sanremo Domani’: il candidato ha previsto 52mila euro di budget mentre altri 15mila vengono spesi come lista. Fratelli d’Italia ha previsto 11mila euro, Forza Italia 2.400, la Lega 22.000, ‘Andiamo!’ 7.200 mentre la DC ha dichiarato che non spenderà nulla.

Spostiamoci alla coalizione civica che sostiene Alessandro Mager, nella quale sia ‘Anima’, che ‘Forum’, ‘Idea’ e ‘Sanremo al Centro’ hanno dichiarato una spesa di 2.100 euro per la campagna elettorale.

Passiamo alla coalizione di centrosinistra dove ‘Generazione Sanremo’ (la lista del candidato a sindaco Fulvio Fellegara) ha dichiarato una spesa di 26mila euro, mentre il Partito Democratico e Progetto Comune ne spendono 4.100.

Il candidato del Movimento 5 Stelle, Roberto Rizzo, spenderà 770 euro, quello di ‘Indipendenza’ Erica Martini 9.000. Roberto Danieli ha dichiarato, come per la DC, di non aver sostenuto spese per la sua campagna elettorale.