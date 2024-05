Elezioni Amministrative: ecco 'Insieme per Ceriana' la lista a sostegno del sindaco Maurizio Caviglia (Foto)

Come anticipato nei giorni scorsi dal nostro giornale, il sindaco di Ceriana, Maurizio Caviglia, si ripresenta per il suo secondo mandato nel piccolo centro della Valle Armea, nell’entroterra di Sanremo, alle prossime elezioni Amministrative. La sua lista sarà ‘Insieme per Ceriana’.

Ceriana, 1.200 abitanti sulle alture di Sanremo in Valle Armea, vedrà una sola lista proporsi agli elettori con la ricandidatura dell’attuale primo cittadino. “Sono stati cinque anni importanti – ha detto Caviglia - per un’esperienza dura ma positiva. Tra alluvioni, siccità e pandemia abbiamo sperimentato un po’ di tutto, che ci servirà per fare meglio in futuro. Siamo rimasti un po’ indietro sul programma, visti i fondi andati per le alluvioni e senza dimenticare che abbiamo investito nuovi fondi per i pozzi per evitare la siccità. Abbiamo cercato di risolvere molti problemi – prosegue Caviglia - tra cui proprio quello della siccità in diverse zone del paese. Abbiamo dovuto prendere provvedimenti drastici e con le sole nostre risorse. Ora la situazione è migliorata e, teoricamente non dovremmo avere problemi in estate”.

Quale è il programma per il suo nuovo mandato? “Dovremmo partire con il progetto di ‘Piscensun’, sotto la piazza principale dove c’era il campo da bocce e verrà realizzata una piazza nuova con il finanziamento della Regione. Verrà anche rifatta la pavimentazione di via San Salvatore e in Regione c’è pure il progetto per piazza Marconi. Stiamo lavorando a realizzare l’illuminazione della SP 55 tra Ceriana e la Vecchia Fattoria, ma al momento c’è un buco per mancanza di liquidità”.

Nella squadra ci sono alcuni componenti nuovi, visto che altri lasciano, ma Caviglia ha trovato ottimi volti nuovi. Con lui ci sarà nuovamente l’attuale vice Sindaco, Paolo Roverio 46enne imprenditore e, quindi: Mauro Rolando, 68 anni geometra in pensione, Bob John Ghiorzi 66enne musicista in pensione, Agostino Priori 54 anni carpentiere, Francesca Crespi 67enne insegnante in pensione, Vanna Cappone 65 anni ragioniera in pensione, Giorgia Caviglia 37enne infermiera, Eros Trombetti 50 anni falegname, Giuseppe Aceto 69 anni pensionato e Justin Trificana 41enne insegnante.

Maurizio Caviglia, che nel 2019 era anche in quel caso l’unico candidato con ‘Ceriana nel cuore’, aveva ottenuto 457 voti con una percentuale votanti del 54,53%.